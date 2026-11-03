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CIE Automotive Aktie

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WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

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Hochrechnung 03.11.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIE Automotive SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit CIE Automotive SA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 16,23 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,614 CIE Automotive SA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 571,15 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 02.11.2026 auf 25,50 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 57,11 Prozent.

Jüngst verzeichnete CIE Automotive SA eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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