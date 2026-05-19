CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Performance unter der Lupe
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19.05.2026 10:04:09
IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die CIE Automotive SA-Aktie an diesem Tag 14,00 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 71,454 CIE Automotive SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CIE Automotive SA-Aktie auf 28,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 018,57 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,86 Prozent angezogen.
CIE Automotive SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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