CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Investmentbeispiel
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17.03.2026 10:03:59
IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIE Automotive SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das CIE Automotive SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,60 EUR. Bei einem CIE Automotive SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,248 CIE Automotive SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 1 207,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 20,80 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 3,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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