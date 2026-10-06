IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

CIE Automotive SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,97 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,263 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (26,25 EUR), wäre die Investition nun 164,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,40 Prozent zugenommen.

CIE Automotive SA wurde am Markt mit 3,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at