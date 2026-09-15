IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,75 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CIE Automotive SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3,738 CIE Automotive SA-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,33 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 14.09.2026 auf 25,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,67 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von CIE Automotive SA bezifferte sich zuletzt auf 3,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at