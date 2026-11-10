CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|CIE Automotive SA-Investment im Blick
|
10.11.2026 10:03:31
IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das CIE Automotive SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 345,423 CIE Automotive SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 26,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 998,27 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 10,02 Prozent vermindert.
CIE Automotive SA wurde am Markt mit 3,06 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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