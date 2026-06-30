IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in CIE Automotive SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit CIE Automotive SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,714 CIE Automotive SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 26,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 933,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,61 Prozent verringert.

CIE Automotive SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,14 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at