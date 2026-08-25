Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Corporacion Acciona Energias Renovables-Anlage? 25.08.2026 10:03:37

IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile bei 30,28 EUR. Bei einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,303 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 20,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,02 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 30,98 Prozent verkleinert.

Der Corporacion Acciona Energias Renovables-Wert an der Börse wurde auf 6,77 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Corporacion Acciona Energias Renovables

mehr Nachrichten
25.08.26
 IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
18.08.26
 IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
11.08.26
 IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
28.07.26
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
21.07.26
 IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
14.07.26
 IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
23.06.26
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
16.06.26
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)

Analysen zu Corporacion Acciona Energias Renovables

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Corporacion Acciona Energias Renovables 21,42 0,28% Corporacion Acciona Energias Renovables

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handel auf grünem Terrain beginnen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen