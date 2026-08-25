Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Lohnende Corporacion Acciona Energias Renovables-Anlage?
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25.08.2026 10:03:37
IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile bei 30,28 EUR. Bei einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,303 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 20,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,02 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 30,98 Prozent verkleinert.
Der Corporacion Acciona Energias Renovables-Wert an der Börse wurde auf 6,77 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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