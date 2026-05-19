Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Lohnendes Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment?
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19.05.2026 10:04:09
IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an diesem Tag bei 17,39 EUR. Bei einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,504 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 344,45 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers am 18.05.2026 auf 23,38 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gleich.
Corporacion Acciona Energias Renovables markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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