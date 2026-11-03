IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,12 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 41,459 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Die gehaltenen Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile wären am 02.11.2026 898,01 EUR wert, da der Schlussstand 21,66 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,20 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Corporacion Acciona Energias Renovables eine Marktkapitalisierung von 6,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at