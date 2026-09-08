Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

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Corporacion Acciona Energias Renovables-Anlage 08.09.2026 10:03:40

IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers betrug an diesem Tag 22,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier investiert hätte, befänden sich nun 438,982 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 464,44 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteils am 07.09.2026 auf 21,56 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,36 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich zuletzt auf 6,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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