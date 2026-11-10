Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Lohnender Corporacion Acciona Energias Renovables-Einstieg?
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10.11.2026 10:03:31
IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an diesem Tag 26,54 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 376,790 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 8 470,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,48 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,30 Prozent eingebüßt.
Alle Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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