Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Performance unter der Lupe
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14.07.2026 10:03:55
IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,382 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,23 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteils am 13.07.2026 auf 21,96 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 3,77 Prozent.
Corporacion Acciona Energias Renovables wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,17 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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