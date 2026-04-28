IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier statt. Zum Handelsende stand die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an diesem Tag bei 32,56 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,713 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Die gehaltenen Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien wären am 27.04.2026 695,33 EUR wert, da der Schlussstand 22,64 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 30,47 Prozent gesunken.

Corporacion Acciona Energias Renovables wurde am Markt mit 7,15 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at