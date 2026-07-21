IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Enagas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Enagas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Enagas-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,35 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,116 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 16,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,12 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 4,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at