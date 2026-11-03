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Enagas Aktie

Enagas ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

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Rentable Enagas-Investition? 03.11.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Enagas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Enagas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,72 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 7,291 Enagas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (17,67 EUR), wäre das Investment nun 128,84 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 28,84 Prozent.

Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 4,60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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