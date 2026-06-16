IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Enagas-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Enagas-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Enagas-Anteile bei 14,20 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 70,447 Enagas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,73 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 249,03 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,90 Prozent vermehrt.

Enagas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at