24.02.2026 10:04:07

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Enagas-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Enagas-Aktie bei 12,27 EUR. Bei einem Enagas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,150 Enagas-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Enagas-Aktie auf 15,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,58 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 22,58 Prozent.

Enagas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,91 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

