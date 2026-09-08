Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Frühe Investition
|
08.09.2026 10:03:40
IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Enagas-Papier bei 13,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 75,758 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 253,79 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Papiers am 07.09.2026 auf 16,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,38 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 4,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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