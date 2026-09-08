Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 08.09.2026 10:03:40

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Enagas-Papier bei 13,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 75,758 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 253,79 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Papiers am 07.09.2026 auf 16,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,38 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 4,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enagas S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Enagas S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Enagas S.A. 16,53 -0,30% Enagas S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:01 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX im Minus --Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt gibt am Dienstag deutlich nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen