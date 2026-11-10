Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Lukrativer Enagas-Einstieg?
|
10.11.2026 10:03:31
IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Enagas-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 63,151 Enagas-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 17,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 131,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,10 Prozent vermehrt.
Enagas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enagas S.A.
Analysen zu Enagas S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enagas S.A.
|17,87
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.