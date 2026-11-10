IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Enagas-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Enagas-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 63,151 Enagas-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 17,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 131,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,10 Prozent vermehrt.

Enagas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at