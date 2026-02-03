Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

Profitables Enagas-Investment? 03.02.2026 10:04:03

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Enagas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Enagas-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Enagas-Aktie betrug an diesem Tag 16,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,988 Enagas-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,50 EUR, da sich der Wert einer Enagas-Aktie am 02.02.2026 auf 13,95 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,50 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Enagas belief sich zuletzt auf 3,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Enagas S.A. 14,08 1,08% Enagas S.A.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX an Nulllinie -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich an der Wiener Börse eine stabile Tendenz. Auch der DAX notiert mit leichten Abschlägen. Am Mittwoch befanden sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

