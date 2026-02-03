IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren gekostet

Das Enagas-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Enagas-Aktie betrug an diesem Tag 16,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,988 Enagas-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,50 EUR, da sich der Wert einer Enagas-Aktie am 02.02.2026 auf 13,95 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,50 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Enagas belief sich zuletzt auf 3,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at