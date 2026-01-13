Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Anlage unter der Lupe
|
13.01.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 5 Jahren gekostet
Am 13.01.2021 wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Enagas-Anteile bei 18,43 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,426 Enagas-Papiere. Die gehaltenen Enagas-Aktien wären am 12.01.2026 74,82 EUR wert, da der Schlussstand 13,79 EUR betrug. Damit wäre die Investition 25,18 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Enagas eine Marktkapitalisierung von 3,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!