Enagas-Anlage unter der Lupe 13.01.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.01.2021 wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Enagas-Anteile bei 18,43 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,426 Enagas-Papiere. Die gehaltenen Enagas-Aktien wären am 12.01.2026 74,82 EUR wert, da der Schlussstand 13,79 EUR betrug. Damit wäre die Investition 25,18 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Enagas eine Marktkapitalisierung von 3,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

