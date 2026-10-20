Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Hochrechnung
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20.10.2026 10:03:36
IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Enagas-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,51 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51,269 Enagas-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 863,37 EUR, da sich der Wert einer Enagas-Aktie am 19.10.2026 auf 16,84 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,66 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Enagas eine Marktkapitalisierung von 4,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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