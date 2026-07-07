IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Enagas-Investment von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Enagas-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Enagas-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Enagas-Papier bei 26,99 EUR. Bei einem Enagas-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,058 Enagas-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 16,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 619,60 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 38,04 Prozent.

Insgesamt war Enagas zuletzt 4,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at