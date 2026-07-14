IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Enagas von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie Anlegern gebracht.

Die Enagas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,44 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 744,048 Anteilen. Die gehaltenen Enagas-Anteile wären am 13.07.2026 12 522,32 EUR wert, da der Schlussstand 16,83 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 522,32 EUR entspricht einer Performance von +25,22 Prozent.

Der Börsenwert von Enagas belief sich zuletzt auf 4,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at