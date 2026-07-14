Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Investment im Blick
|
14.07.2026 10:03:55
IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Enagas von vor einem Jahr verdient
Die Enagas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,44 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 744,048 Anteilen. Die gehaltenen Enagas-Anteile wären am 13.07.2026 12 522,32 EUR wert, da der Schlussstand 16,83 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 522,32 EUR entspricht einer Performance von +25,22 Prozent.
Der Börsenwert von Enagas belief sich zuletzt auf 4,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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