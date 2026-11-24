Wer vor Jahren in Enagas eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 24.11.2016 wurden Enagas-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Enagas-Aktie betrug an diesem Tag 23,13 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,324 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 17,73 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,67 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 23,33 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Enagas belief sich zuletzt auf 4,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at