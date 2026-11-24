Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Rentabler Enagas-Einstieg?
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24.11.2026 10:03:35
IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 10 Jahren bedeutet
Am 24.11.2016 wurden Enagas-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Enagas-Aktie betrug an diesem Tag 23,13 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,324 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 17,73 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,67 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 23,33 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Enagas belief sich zuletzt auf 4,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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