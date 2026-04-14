Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

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Investmentbeispiel 14.04.2026 10:03:52

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Enagas-Aktien gewesen.

Enagas-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Enagas-Anteile bei 27,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Enagas-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,846 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.04.2026 633,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,18 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 36,70 Prozent.

Enagas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,49 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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