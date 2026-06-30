IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie gebracht.

Enagas-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Enagas-Papiers betrug an diesem Tag 19,49 EUR. Bei einem Enagas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,132 Enagas-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.06.2026 90,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,60 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 9,67 Prozent.

Enagas war somit zuletzt am Markt 4,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at