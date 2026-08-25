IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Enagas-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,40 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investierten, hätten nun 515,464 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Enagas-Papiers auf 16,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 649,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,51 Prozent verringert.

Alle Enagas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at