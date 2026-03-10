IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Enagas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 558,347 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 126,74 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Anteils am 09.03.2026 auf 14,56 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 18,73 Prozent gleich.

Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 3,78 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at