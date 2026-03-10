Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Enagas-Investition im Blick 10.03.2026 10:03:35

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Enagas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 558,347 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 126,74 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Anteils am 09.03.2026 auf 14,56 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 18,73 Prozent gleich.

Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 3,78 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enagas S.A.

mehr Nachrichten