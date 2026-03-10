Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Investition im Blick
|
10.03.2026 10:03:35
IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Enagas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 558,347 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 126,74 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Anteils am 09.03.2026 auf 14,56 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 18,73 Prozent gleich.
Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 3,78 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enagas S.A.
|
10:03
|IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.03.26
|IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.02.26
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.02.26
|Ausblick: Enagas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Enagas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)