Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Enagas-Investition? 04.08.2026 10:03:42

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Enagas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Enagas-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,13 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investierten, hätten nun 368,664 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Enagas-Aktien wären am 03.08.2026 6 274,65 EUR wert, da der Schlussstand 17,02 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 37,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Enagas belief sich zuletzt auf 4,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enagas S.A.

mehr Nachrichten