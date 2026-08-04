IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Enagas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Enagas-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,13 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investierten, hätten nun 368,664 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Enagas-Aktien wären am 03.08.2026 6 274,65 EUR wert, da der Schlussstand 17,02 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 37,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Enagas belief sich zuletzt auf 4,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at