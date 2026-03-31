Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

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Rentable Enagas-Anlage? 31.03.2026 10:03:49

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Enagas-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Enagas-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 564,972 Enagas-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 16,99 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 598,87 EUR wert. Mit einer Performance von -4,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Enagas war somit zuletzt am Markt 4,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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