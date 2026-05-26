IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Enagas-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,57 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 56,915 Enagas-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 977,80 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Papiers am 25.05.2026 auf 17,18 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 977,80 EUR, was einer negativen Performance von 2,22 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Enagas belief sich zuletzt auf 4,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at