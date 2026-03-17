IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Enagas von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Enagas eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Enagas-Anteile bei 26,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,841 Enagas-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,83 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Anteils am 16.03.2026 auf 15,06 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,17 Prozent verringert.

Der Marktwert von Enagas betrug jüngst 3,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at