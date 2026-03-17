Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 17.03.2026 10:03:59

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Enagas von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Enagas eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Enagas-Anteile bei 26,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,841 Enagas-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,83 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Anteils am 16.03.2026 auf 15,06 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,17 Prozent verringert.

Der Marktwert von Enagas betrug jüngst 3,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enagas S.A.

mehr Nachrichten