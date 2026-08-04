IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Endesa-Einstiegs gewesen.

Am 04.08.2016 wurde das Endesa-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,77 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Endesa-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,329 Endesa-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,19 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 224,83 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 124,83 Prozent.

Der Börsenwert von Endesa belief sich zuletzt auf 43,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at