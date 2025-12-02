Endesa Aktie
IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Endesa-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Endesa-Aktie bei 21,24 EUR. Bei einem Endesa-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 470,810 Endesa-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Endesa-Papiers auf 30,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 510,36 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 14 510,36 EUR entspricht einer Performance von +45,10 Prozent.
Endesa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
