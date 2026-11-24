Anleger, die vor Jahren in Endesa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Endesa-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52,247 Endesa-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 43,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 258,62 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +125,86 Prozent.

Endesa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,54 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at