Endesa Aktie

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WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

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Lohnender Endesa-Einstieg? 21.07.2026 10:04:12

IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Endesa-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Endesa-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Endesa-Papier an diesem Tag bei 19,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 50,391 Endesa-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,42 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 036,79 EUR wert. Damit wäre die Investition 103,68 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Endesa eine Marktkapitalisierung von 41,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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