IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Endesa-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Endesa-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Endesa-Anteile betrug an diesem Tag 22,72 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Endesa-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,014 Endesa-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 37,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 652,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,23 Prozent gesteigert.

Der Endesa-Wert an der Börse wurde auf 39,00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at