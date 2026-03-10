IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.03.2021 wurde die Endesa-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Endesa-Aktie an diesem Tag bei 21,60 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Endesa-Aktie investiert hat, hat nun 4,630 Anteile im Depot. Die gehaltenen Endesa-Papiere wären am 09.03.2026 155,56 EUR wert, da der Schlussstand 33,60 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +55,56 Prozent.

Endesa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at