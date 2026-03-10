Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Langfristige Anlage
|
10.03.2026 10:03:35
IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren eingefahren
Am 10.03.2021 wurde die Endesa-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Endesa-Aktie an diesem Tag bei 21,60 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Endesa-Aktie investiert hat, hat nun 4,630 Anteile im Depot. Die gehaltenen Endesa-Papiere wären am 09.03.2026 155,56 EUR wert, da der Schlussstand 33,60 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +55,56 Prozent.
Endesa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Endesa S.A.
|
10:03
|IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.03.26
|IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.02.26
|IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.02.26
|Ausblick: Endesa gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.02.26
|IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.02.26
|IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Endesa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)