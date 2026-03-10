Endesa Aktie

Endesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 10.03.2026 10:03:35

IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.03.2021 wurde die Endesa-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Endesa-Aktie an diesem Tag bei 21,60 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Endesa-Aktie investiert hat, hat nun 4,630 Anteile im Depot. Die gehaltenen Endesa-Papiere wären am 09.03.2026 155,56 EUR wert, da der Schlussstand 33,60 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +55,56 Prozent.

Endesa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Endesa S.A.

mehr Nachrichten