Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
Lohnende Endesa-Anlage?
|
27.01.2026 10:03:57
IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Endesa-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen Endesa-Anteile an diesem Tag bei 20,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,776 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 146,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,77 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,94 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 31,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
