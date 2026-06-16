IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Endesa-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,84 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 372,578 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Endesa-Aktien wären am 15.06.2026 14 042,47 EUR wert, da der Schlussstand 37,69 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,42 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Endesa bezifferte sich zuletzt auf 39,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at