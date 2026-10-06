Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Frühe Investition
|
06.10.2026 10:03:24
IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingebracht
Am 06.10.2025 wurde die Endesa-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,73 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,606 Endesa-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 151,82 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 05.10.2026 auf 42,10 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51,82 Prozent.
Endesa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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