IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Endesa-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Endesa-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,000 Endesa-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179,75 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 30.03.2026 auf 35,95 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,75 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 36,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at