IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Endesa-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Endesa-Anteile an diesem Tag bei 22,44 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, befänden sich nun 44,563 Endesa-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 30,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 365,86 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +36,59 Prozent.

Jüngst verzeichnete Endesa eine Marktkapitalisierung von 32,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at