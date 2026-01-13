Endesa Aktie

Endesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

Lohnender Endesa-Einstieg? 13.01.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Endesa-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Endesa-Anteile an diesem Tag bei 22,44 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, befänden sich nun 44,563 Endesa-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 30,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 365,86 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +36,59 Prozent.

Jüngst verzeichnete Endesa eine Marktkapitalisierung von 32,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Endesa S.A.

Analysen zu Endesa S.A.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Endesa S.A. 30,24 -1,05% Endesa S.A.

