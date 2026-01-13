Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Lohnender Endesa-Einstieg?
|
13.01.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Endesa-Anteile an diesem Tag bei 22,44 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, befänden sich nun 44,563 Endesa-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 30,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 365,86 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +36,59 Prozent.
Jüngst verzeichnete Endesa eine Marktkapitalisierung von 32,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

