IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Investoren gebracht.

Die Endesa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Endesa-Aktie an diesem Tag bei 22,02 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,541 Endesa-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,13 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 01.06.2026 auf 35,70 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62,13 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Endesa zuletzt 36,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at