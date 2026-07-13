Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Fluidra-Performance im Blick
|
13.07.2026 10:04:05
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: Hätte sich eine Fluidra-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt?
Am 13.07.2023 wurde das Fluidra-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fluidra-Aktie bei 18,75 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hat, hat nun 5,333 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 18,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,05 Prozent.
Am Markt war Fluidra jüngst 3,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!