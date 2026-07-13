IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: Hätte sich eine Fluidra-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt?

Bei einem frühen Fluidra-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 13.07.2023 wurde das Fluidra-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fluidra-Aktie bei 18,75 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hat, hat nun 5,333 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 18,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,05 Prozent.

Am Markt war Fluidra jüngst 3,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at