IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: Hätte sich eine Fluidra-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Am 19.01.2025 wurden Fluidra-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fluidra-Aktie 24,66 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 405,515 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fluidra-Aktie auf 24,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 089,21 EUR wert. Mit einer Performance von +0,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at