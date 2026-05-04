Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Rentable Fluidra-Anlage?
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04.05.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Fluidra-Papier investiert hätte, hätte er nun 2 666,667 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fluidra-Papiere wären am 30.04.2026 53 040,00 EUR wert, da der Schlussstand 19,89 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 430,40 Prozent gesteigert.
Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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