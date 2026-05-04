Fluidra Aktie

Fluidra für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Fluidra-Anlage? 04.05.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Fluidra-Papier investiert hätte, hätte er nun 2 666,667 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fluidra-Papiere wären am 30.04.2026 53 040,00 EUR wert, da der Schlussstand 19,89 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 430,40 Prozent gesteigert.

Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fluidra

mehr Nachrichten

Analysen zu Fluidra

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fluidra 19,82 -0,30% Fluidra

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich stabil. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen