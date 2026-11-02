Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Profitables Fluidra-Investment?
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02.11.2026 10:03:52
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Fluidra-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fluidra-Anteile bei 17,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Fluidra-Papier investiert hätte, befänden sich nun 58,445 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fluidra-Papiers auf 18,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 092,93 EUR wert. Mit einer Performance von +9,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Fluidra belief sich zuletzt auf 3,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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